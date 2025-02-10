晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

川普對鋼鐵鋁加稅 經部：全方位協助台廠

2025/02/10 18:29

川普擬對所有進口到美國的鋼鐵和鋁徵收25%關稅，經濟部將待政策細節公布後，全方位協助台廠因應。（路透）川普擬對所有進口到美國的鋼鐵和鋁徵收25%關稅，經濟部將待政策細節公布後，全方位協助台廠因應。（路透）

〔記者廖家寧／台北報導〕川普美國時間9日表示，將在10日宣布對所有進口到美國的鋼鐵和鋁徵收25%關稅，恐讓我鋼鐵鋁業者在中國低價傾銷窘境下更是雪上加霜。對此，經濟部表示，已與鋼鋁相關產業的業者保持密切聯繫，將持續關注美方政策公布時的具體細節，並視各種情境發展，全方位持續協助台灣業者。

經濟部表示，就所屬國營事業中鋼而言，外銷美國鋼品量約9000噸，低於外銷加、墨國20萬噸，美國課徵鋼品關稅對於中鋼的直接影響較小。

至於下游用鋼產業包括汽車零組件、AI伺服器、工具機等，經濟部表示，目前實際課稅類別等細節都尚不確切，是要針對原料還是製品都加增關稅都還要待商榷，必須待美國政策公布後進一步盤點。

經濟部表示，穩健體質是關鍵，經濟部協助國內產業強化體質面向，著重在提升產商的技術自主，升級往高值化、或利基市場的高階產品去發展，並強化拓銷能見度與市場分散策略。

舉例而言，經濟部產業發展署續辦今年度「智慧機械（含工具機）國產控制器外銷」補助計畫，鼓勵工具機業者搭配MIT（台灣製）的控制器，開發新機台設備能否有效提升節能效果，或是能否導入智慧化進行故障預測、輔導工廠生產管理。

經濟部表示，經濟部旗下各項產業補助計畫也會優先支持購置國產化設備的廠商，另也會視情況評估是否要擴大國內鋼材使用在公共工程。

官員分析，美國可能目標是以關稅作為談判籌碼，要求各國放寬美國汽車等產品進口關稅的方式，以換取鋼鋁品銷美的免稅額度。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財