川普對鋼鐵鋁加稅 經部：全方位協助台廠

川普擬對所有進口到美國的鋼鐵和鋁徵收25%關稅，經濟部將待政策細節公布後，全方位協助台廠因應。（路透）

〔記者廖家寧／台北報導〕川普美國時間9日表示，將在10日宣布對所有進口到美國的鋼鐵和鋁徵收25%關稅，恐讓我鋼鐵鋁業者在中國低價傾銷窘境下更是雪上加霜。對此，經濟部表示，已與鋼鋁相關產業的業者保持密切聯繫，將持續關注美方政策公布時的具體細節，並視各種情境發展，全方位持續協助台灣業者。

經濟部表示，就所屬國營事業中鋼而言，外銷美國鋼品量約9000噸，低於外銷加、墨國20萬噸，美國課徵鋼品關稅對於中鋼的直接影響較小。

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至於下游用鋼產業包括汽車零組件、AI伺服器、工具機等，經濟部表示，目前實際課稅類別等細節都尚不確切，是要針對原料還是製品都加增關稅都還要待商榷，必須待美國政策公布後進一步盤點。

經濟部表示，穩健體質是關鍵，經濟部協助國內產業強化體質面向，著重在提升產商的技術自主，升級往高值化、或利基市場的高階產品去發展，並強化拓銷能見度與市場分散策略。

舉例而言，經濟部產業發展署續辦今年度「智慧機械（含工具機）國產控制器外銷」補助計畫，鼓勵工具機業者搭配MIT（台灣製）的控制器，開發新機台設備能否有效提升節能效果，或是能否導入智慧化進行故障預測、輔導工廠生產管理。

經濟部表示，經濟部旗下各項產業補助計畫也會優先支持購置國產化設備的廠商，另也會視情況評估是否要擴大國內鋼材使用在公共工程。

官員分析，美國可能目標是以關稅作為談判籌碼，要求各國放寬美國汽車等產品進口關稅的方式，以換取鋼鋁品銷美的免稅額度。

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