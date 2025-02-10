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華航受惠農曆春節旺季 1月營收創歷史新高

2025/02/10 16:55

華航受惠農曆春節旺季，1月營收創歷史新高。（華航提供）華航受惠農曆春節旺季，1月營收創歷史新高。（華航提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕華航集團1月份合併營業收入為192.86億元，月增幅4.49%，年增幅21.12%，創歷年單月新高。

華航指出，1月下旬進入寒假及農曆春節旺季，推升華航整體載客及營收，1月客運收入為126.24億元，月增17.71%，年增幅16.93%，其中受旅客喜愛的東北亞航線如東京成田、東京羽田以及大阪等，載客率達90%以上。看好國際旅遊需求持續活絡，華航不定時推出優惠吸引旅客目光，且持續聚焦發展六航權轉機產品，東南亞每周有168個航班，香港每周則有65個航班。

貨運部分，華航說，1月貨運收入52.78億元，較去年同期增加12.44億元，增幅30.84%，主要是適逢2024年底跨年與1月農曆春節長假，華航積極掌握節前出貨包機及適時調整收貨量，航班大致維持，貨收及單位收益均維持相對高點，並大幅超越去年同期。華航將持續掌握貨運市場趨勢，機動布局航網，2月7日開航全貨機執飛加拿大多倫多，中停美國安格拉治，每周兩班次，強化布局北美貨運據點，另亦彈性操作客貨機艙位以穩固收益。

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