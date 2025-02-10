客戶需求強勁 勤誠元月營收創同期新高

勤誠元月營收11.2億元。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕伺服器機殼大廠勤誠（8210）今日公告元月營收11.2億元，月減3成、年增0.5%，創歷年同期新高。勤誠表示，元月營收雖因農曆春節、工作天數減少影響，但終端客戶需求強勁，今年在多元產品規劃及全球製造佈局的帶動下，對全年營運展成長充滿信心。

根據研調機構DIGITIMES預估，去（2024）年全球伺服器出貨量1490萬台、年成長3.2%，全球伺服器市場重回增長軌道；而2025年第1季雖受工作天數影響且為淡季，但在考量CSP及品牌商的供需狀況，預期全球伺服器出貨量的衰退應較往年溫和。

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勤誠表示，公司長期經營多元客戶，包含雲端服務提供商（CSP）、系統整合商（SI）、通路客戶等，並且積極發展新客戶與新專案，近2年受惠AI應用的資本支出，公司積極參與各項專案的設計與生產，力求在科技發展趨勢下協助整體供應鏈發展，同步延伸挖掘前沿商機，優化營運成果。

此外，勤誠也說今年將首次參與輝達（NVIDIA） GTC 2025大會，由執行長陳亞男親自帶隊參加，現場展示與NVIDIA合作MGX最新產品，展現伺服器機構研發設計整合能力，及生產製造的工程實力，亦將協助客戶展出新一代AI伺服器產品線，有望透過GTC大會持續挖掘AI商機，推動公司營運持續成長。

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