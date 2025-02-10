鴻海1月營收創歷年次高 首季將優於過去5年平均

鴻海1月營收5387億元，月減 17.74%、年增3.2%。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）1月營收5387億元，月減 17.74%、年增3.2%，為歷年同期次高，管理層表示，即使 2024年第4季營收已創下歷年單季新高，且現在進一步逐漸進入傳統淡季，但目前對於第1季的訂單能見度仍然優於前月，因此預期本季的季節性表現將優於過去5年平均水準，若相較於去年同期，則將會有強勁的成長表現。

鴻海表示，旗下4大產品之中，雲端網路產品與去年12月相比，受惠於 AI 雲端產品拉貨動能強勁因而顯著成長，元件及其他產品則因去年12月認列之一次性設計收入費用、基期較高，1月相對衰退，電腦終端產品、消費智能產品皆因適逢農曆春節假期，工作天數較少，與前月相比衰退。

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相較於去年同期，雲端網路產品受惠於 AI 雲端產品拉貨動能強勁，年對年強勁成長，元件及其他產品受惠於主要業務相關零組件出貨增加與車用業務出貨成長，業績年對年強勁提升，電腦終端產品表現年對年持平，消費智能產品則適逢農曆春節假期，工作天數較少，故年對年表現有衰退情形。

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