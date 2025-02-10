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長榮航1月營收200.45億元 歷史次高

2025/02/10 15:55

長榮航1月營收200.45億元，歷史次高。（長榮航提供）長榮航1月營收200.45億元，歷史次高。（長榮航提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮航空（2618）1月合併營收達200.45億元，創歷史次高，年增率為13.69%，其中，客運營收達137.5億元，年增率為10.32%，貨運營收達45.3億元，年增率為33.8%。

一月客運方面，長榮航表示，歐美長程線受惠於1月初拉斯維加斯電子展、聖誕收假客源與農曆春節等需求，載客率近90%；而區域航線隨著寒假與春節長假陸續展開後訂位量如預期暢旺，日本、韓國平均載客率超過85%，泰國免簽利多持續推升赴泰熱潮，曼谷與清邁平均載客率超過95%，而表現熱絡的峴港仍一位難求；中港澳地區的訂位量亦受長假效應加持，整體訂位狀況穩定成長，創下單月客運營收歷史新高。

長榮航指出，為使中南部民眾赴日本更加便捷，高雄-大阪航線將自4月1日起由目前每週7班增為11班。此外，長榮航空規劃於4月18日開航桃園-神戶航線，屆時由台灣飛往大阪及神戶的航班將達36班，為台灣飛往關西地區航班數最多的航空公司，將成為旅客前往關西賞櫻或參觀世博的最佳選擇。

長榮航指出，一月貨運方面，台灣AI伺服器、東南亞服飾與電子產品及大陸電商等貨源出貨量能平穩。另農曆春節長假期間，彈性調整貨機機隊並充分運用客機腹艙運能，整體貨運營收表現穩定。

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