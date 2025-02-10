和碩產品組合優化 1月營收月增2.8％

和碩受惠於GB200機櫃產品出貨，1月營收1053.22億元，較去年12月旺季期間成長2.8%。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）受惠於GB200機櫃產品出貨，1月營收1053.22億元，較去年12月旺季期間成長2.8%，不過由於整體產品組合仍處於轉型階段，因此較去年同期減少3.7%，管理層認為，在低毛利產品循序漸進地被取而代之以後，長期來看將有助於推升合併毛利率與稅後淨利表現。

和碩1月筆電出貨61萬台，月減18.66%、年增16.19%，針對未來營運方向，管理層暫時維持1月旺年會十提出的看法，除了在AI領域持續進行多角化佈局，除了結合人工智慧技術的筆電與高運算力伺服器，還包括人形機器人、功率元件、光學元件等範疇，累積3年至4年的5G O-RAN實力也不排除在今年展現初步成果。

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關於美國總統川普上任之後針對墨西哥祭出關稅，由於和碩第2季將啟用墨國新產能，後續將針對美國本土的廠區佈建做出決議，此外，印度當地已有集團設置的電動車、通訊產品製造工廠，預期未來不久也將移入消費性電子產品廠房，下半年陸續明顯提升產能，初期供應當地內需市場，可能還會有筆電、伺服器、網通產品的相關規劃。

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