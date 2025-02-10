60家企業搶才 矽品精密工程師上看69K

中彰投分署自2月15日起接續舉3場徵才活動，超過60家企業提供逾1800個職缺舉辦聯合徵才。（中彰投分署提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕年後求才熱潮，勞動力發展署中彰投分署自2月15日起接續舉3場徵才活動，超過60家企業提供逾1800個職缺，涵蓋製造、餐飲旅宿及醫療等多元產業，首場在彰化秀水高工登場，其中82%的廠商為百人以上企業，61%的徵才廠商薪資達3萬2以上，其中矽品精密釋出260個職缺，涵蓋工程師及技術助理，薪資3萬700元至6萬9000元。

彰化就業中心於2月15日在秀水高工辦理首場徵才活動，共有17家企業釋出逾700個職缺，以製造業為主，包含知名大廠台玻和寶成等，另也有不同產業供選擇，例如金三角通信釋出起薪3萬2、每月獎金不限的門市人員職缺。

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全台自產自銷批發地瓜王慶全科技農業，去年底剛於彰濱工業區新購廠房，求職多無須經驗；老五老基金會本次開出居服員、日照護理師及居服督導，提供有相關證照的民眾應徵，另當天現場設計就業指南針-E步職」達職場距離地圖，讓民眾輕鬆掌握通勤概念。

員林就業中心於2月20日在二林鎮立圖書館前廣場舉辦徵才活動，吸引榮成紙業、聚隆纖維及天工精密等15家廠商提供500個多元職缺，其中矽品精密釋出260個職缺，涵蓋工程師及技術助理，薪資30700元至69000元；全臺最大速食供應商碁富食品提供培訓幹部與倉儲等40個職缺；現場設置「就業補助．職訓資源大賞」和「銀髮專櫃服務列車」等專區，服務求職者。

南投就業中心則於3月8日在經濟部中臺灣創新園區舉行徵才活動，積極開發婦女與中高齡者友善職缺，計有上緯集團、樹德企業等32家企業提供600個職缺，包括久允工業、日勝化工開出4萬起薪徵求製程工程師及機械維修員等技術人員；旅宿業如涵碧樓、雲品酒店等7家業者提供餐飲服務與房務管理等職缺，其中力麗集團前後開辦力麗溫德姆等4家酒店，為當地旅宿業再掀人才與客源爭奪戰。

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