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陽明1月營收雙增 創3個月新高

2025/02/10 15:33

陽明1月營收雙增，創3個月新高。（陽明提供）陽明1月營收雙增，創3個月新高。（陽明提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕陽明受惠市場運價回升，使整體營收較上月略增，2025年1月單月營收為175.93億元，較12月營收增加3.44億元，增幅為2%，較去年同期營收增加新台幣35.96億元，增幅為25.69%。

陽明指出，目前整體航運市場受農曆春節假期與節後出貨動能轉弱影響，SCFI運價指數表現呈現壓力；而根據國際貨幣基金（IMF）最新預測，2025年全球經濟保持穩定成長3.3%，然而各國走勢分歧，美國經濟成長動能強勁、歐元區仍舊疲軟、中國持續放緩，加上貿易衝突及保護主義將可能擾亂供應鏈，故未來經貿前景與整體航運需求仍存在不確定性。

陽明表示，1月19日以色列與哈瑪斯分階段停火協議生效，目前進入第二階段的停火協議談判，是否能永久結束戰爭仍待後續談判結果，因此恢復航行蘇伊士運河將在確保人員貨載安全無虞之情況下，再行研議，目前主要航商仍依停火協議發展趨勢，審慎評估。

據法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需成長預測，2024年供給成長為10.3%，需求成長為4.5%；2025年供給成長為5.7%，需求成長為2.5%。

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