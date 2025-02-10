川普對中國銷美商品加稅 裕慶-KY：美國客戶將全面調漲報價

裕慶-KY 1月營收達3.48億元 年增39.52％ 為歷年同期次高，裕慶-KY針對目前在手訂單，已與美國地區客戶達成協議，將全面調漲報價，抵銷關稅產生的衝擊。 （記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕裕慶-KY（6957） 1月營收達3.48億元 年增39.52％ 為歷年同期次高，由於美國總統川普宣布2月4日起針對中國輸美產品加徵關稅，裕慶-KY針對目前在手訂單，已與美國地區客戶達成協議，將全面調漲報價，抵銷關稅產生的衝擊。

裕慶-KY表示，受惠旗下商用展示架ODM（委託設計製造）業務訂單續旺，包括美國第大型家居裝修產品零售商、美國百貨龍頭等客戶拉貨需求成長，助力整體產能稼動率站穩一定水準之上，不畏農曆新年工作天數少，1月合併營收為歷年同期次高。

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美國總統川普宣布2月4日起針對中國輸美產品加徵關稅，裕慶-KY表示，裕慶自去年下半年起集團已完善中國、台灣廠商用展示架生產調配，除新關稅生效日前的出貨訂單仍延續舊有關稅，目前在手訂單已與美國客戶達成協議全面調漲，足以抵銷關稅產生的衝擊。

對比美國競爭同業的高投入成本，裕慶-KY在價格上仍有一定的護城河，未來即便關稅有進一步不利的消息，仍能維持既有的競爭優勢，有助於整體營運獲利保持良好成長水準，川普2.0關稅戰，目前對裕慶-KY營運並無顯著影響。

展望第一季，裕慶-KY看好商用展示架ODM業務保持成長態勢，並持續與主要客戶推進新產品開發專案，擴大整體業務接單規模，有助於進一步優化業務銷售結構。

另一方面，裕慶-KY仍精進兩岸廠區生產效率、完善生產垂直整合，同步積極評估東南亞生產據點，以滿足多元品牌客戶訂單供貨需求，同時為降低地緣政治的風險，公司積極開拓非美市場，未來營運成長目標不變。

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