晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

川普對中國銷美商品加稅 裕慶-KY：美國客戶將全面調漲報價

2025/02/10 14:49

裕慶-KY 1月營收達3.48億元 年增39.52％ 為歷年同期次高，裕慶-KY針對目前在手訂單，已與美國地區客戶達成協議，將全面調漲報價，抵銷關稅產生的衝擊。 （記者楊雅民攝）裕慶-KY 1月營收達3.48億元 年增39.52％ 為歷年同期次高，裕慶-KY針對目前在手訂單，已與美國地區客戶達成協議，將全面調漲報價，抵銷關稅產生的衝擊。 （記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕裕慶-KY（6957） 1月營收達3.48億元 年增39.52％ 為歷年同期次高，由於美國總統川普宣布2月4日起針對中國輸美產品加徵關稅，裕慶-KY針對目前在手訂單，已與美國地區客戶達成協議，將全面調漲報價，抵銷關稅產生的衝擊。

裕慶-KY表示，受惠旗下商用展示架ODM（委託設計製造）業務訂單續旺，包括美國第大型家居裝修產品零售商、美國百貨龍頭等客戶拉貨需求成長，助力整體產能稼動率站穩一定水準之上，不畏農曆新年工作天數少，1月合併營收為歷年同期次高。

美國總統川普宣布2月4日起針對中國輸美產品加徵關稅，裕慶-KY表示，裕慶自去年下半年起集團已完善中國、台灣廠商用展示架生產調配，除新關稅生效日前的出貨訂單仍延續舊有關稅，目前在手訂單已與美國客戶達成協議全面調漲，足以抵銷關稅產生的衝擊。

對比美國競爭同業的高投入成本，裕慶-KY在價格上仍有一定的護城河，未來即便關稅有進一步不利的消息，仍能維持既有的競爭優勢，有助於整體營運獲利保持良好成長水準，川普2.0關稅戰，目前對裕慶-KY營運並無顯著影響。

展望第一季，裕慶-KY看好商用展示架ODM業務保持成長態勢，並持續與主要客戶推進新產品開發專案，擴大整體業務接單規模，有助於進一步優化業務銷售結構。

另一方面，裕慶-KY仍精進兩岸廠區生產效率、完善生產垂直整合，同步積極評估東南亞生產據點，以滿足多元品牌客戶訂單供貨需求，同時為降低地緣政治的風險，公司積極開拓非美市場，未來營運成長目標不變。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財