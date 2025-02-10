川普關稅重拳！5電子產品價格喊漲 「這國企業」傷最重

川普上任後，針對中國進口商品的10％關稅已生效，對墨西哥、加拿大徵收25％的關稅則延後1個月實施。（資料照，美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普上任後大打關稅戰，針對中國進口商品的10％關稅已正式生效，此外，對墨西哥、加拿大進口產品徵收25％的關稅則延後1個月實施。調研機構Counterpoint Research分析，川普的關稅政策將導致智慧型手機、筆電、平板、顯示器及電視的價格勢必上漲，韓國企業將首當其衝，面臨比中國品牌更嚴峻的挑戰。

據南韓《每日經濟新聞》報導，Counterpoint Research指出，約80％進口至美國的顯示器產品將受到影響，從電視產業來看，未來韓國企業首當其衝。預期主打高階電視市場的三星與LG受衝擊最大，因為北美市場48％的電視營收來自韓國品牌。

請繼續往下閱讀...

電視產業方面，韓國企業面臨比中國品牌更嚴峻的挑戰，北美電視營收韓國品牌占48％、中國品牌約占27％，雖然兩者在出貨量上的市占相近，但高階品牌如三星電子與LG，電子憑藉大尺寸、高解析度產品在北美市場佔據優勢。至於TCL和海信雖積極進軍高階市場，但以低價產品為主，營收占比仍不及韓國品牌。

Counterpoint Research稱「未來受到對墨西哥徵收關稅的影響，在墨西哥生產的電視機也將受到從零關稅增加25%的關稅的影響」、「在電視業務方面，由於受到墨西哥關稅的影響，占美國出口銷售比例較高的韓國可能比中國處於不利地位。」

面對關稅挑戰，中國政府去年下半年公佈了補貼計劃，其中一部分預計將作為電視、智慧型手機等消費品的補償銷售補貼。因此，儘管美國提高了關稅，但預計中國製造商仍能維持價格不變。

應對關稅戰，各大電視製造商正尋求供應鏈多元化策略。中國海信可能依靠歐洲工廠出口至美國，而TCL則計劃透過歐洲與東南亞生產基地維持供應。

另外，韓國企業為減輕墨西哥關稅上調的衝擊，正考慮擴大在歐洲和東南亞的生產規模，甚至不排除在美國本土直接生產，以穩定供應美國市場。

Counterpoint Research分析師Calvin Lee表示「即便短期內可以透過擴大歐洲與東南亞工廠產能來應對，但全球電視價格仍難以避免因川普發起的關稅戰而上漲。川普政府的關稅政策可能成為另一項談判籌碼，業界需密切關注政策變動帶來的影響。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法