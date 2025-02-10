川普將對鋼鐵、鋁徵收25％關稅 巴西傳已做好應對準備

美國總統川普週日（9日）宣布，將於美東時間2月10日宣布對所有鋼、鋁進口加徵25%的關稅措施。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普週日（9日）宣布，將於美東時間2月10日宣布對所有鋼、鋁進口加徵25%的關稅措施。外媒報導，巴西已準備好應對川普加徵關稅的行動。

綜合媒體報導，川普7日與訪美的日本首相石破茂會談時，宣布計畫在2月10日或11日之前，對其他國家徵收對等關稅，以使美國與其他國家得到平等對待，但並未透露針對哪些國家。

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巴西為美國巴西半成品鋼材主要供應國。巴西媒體《Folha de S. Paulo》報導，在巴西副總統阿爾克明（Geraldo Alckmin）指令下，巴西政府部門已做好應對川普加徵關稅的行動，包括針對美國哪些進口貨加徵關稅，以及研究通過加強與其他金磚國家的合作等，來紓緩川普關稅衝擊。

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）日前批評川普加徵關稅之舉，稱如果川普決定對巴西的產品徵稅，那麼巴西將採取對等原則，對美國進口產品徵稅。

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