金價創高不妙！高盛罕見示警：此關鍵金價恐跌至「這個數」

金價頻創高不妙！高盛罕見示警，如果關稅不確定性消退且持倉正常化，金價恐跌至2650美元。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕金價再創新高，來到每盎司來到2886.62美元，隨著金價逼近2900美元，黃金的上漲勢頭能否延續，備受市場關注。一直看多黃金的高盛罕見的對短期金價發出了預警指出，如果關稅不確定性消退且持倉正常化，預計金價將出現「戰術性下跌」，金價可能回落至2650美元。

外媒報導，中美貿易緊張局勢升級影響，投資者尋求避險資產，上週五（7日）黃金價格上漲，盤中一度創下歷史新高2886.62美元，終場現貨黃金上漲0.2%至每盎司2861.46美元，連續第6週上漲；美國黃金期貨價格上漲0.4%，至每盎司2887.60美元。

請繼續往下閱讀...

值得注意的是，在各國央行加速購買黃金以及在關稅升級的威脅下投資者尋求避險的背景下，2024年黃金的需求飆升至新的紀錄。

近日，世界黃金協會發佈的2024年全年《全球黃金需求趨勢報告》顯示，2024年全球黃金需求總量達4975噸，其中第4季度需求總量1297噸，創得年度和單季度歷史新高。全球央行購金1045噸，連續3年超過1000噸；2024年投資總需求增長25%至1180噸，創4年來新高。

世界黃金協會的市場策略師Joe Cavatoni表示，央行購買黃金的原因是「對持續通膨、地緣政治緊張局勢的擔憂，以及增加投資組合多樣化的需求」。

此外，聯準會去年開始的降息週期促使全球資金流入實物支持的黃金交易所交易基金（ETF），包括來自西方投資者的資金，較低的利率環境有利於黃金。全球ETF需求保持穩定，2024年是自2020年以來持倉量基本保持不變的第1年，與前3年的大量流出形成鮮明對比。

隨著金價創下歷史新高，黃金的上漲勢頭能否延續，備受關注。一直看多黃金的高盛罕見的對短期金價發出了預警。

高盛認為，如果關稅不確定性消退且持倉正常化，預計金價將出現戰術性下跌。高盛預計金價可能從現在回落至2650美元。

不過，高盛也指出，央行持續購買以及聯準會降息後ETF持倉的逐步增加將繼續支持我們對2026年第２季度金價達到每盎司3000美元的預測。

另申銀萬國期貨表示，預期黃金近期或維持偏強走勢，整體易漲難跌，但年內的上漲空間或不及去年表現，投資者近期繼續追高需謹慎，以回調買入思路為主。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法