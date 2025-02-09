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三星營收連兩季落後台積電 差距擴至1800億元

2025/02/09 17:42

台積電與三星的營收差距從3兆韓元擴大至8兆韓元。（路透）台積電與三星的營收差距從3兆韓元擴大至8兆韓元。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕南韓朝鮮日報9日報導，台積電已連續兩季擴大對三星電子的銷售差距。去年第2季兩家公司的營收相當，約28兆韓元（6300億台幣），但第3季台積電營收超越三星電子約3兆韓元（680億台幣），第4季則擴大至8兆韓元（1800億台幣）。

報導指出，根據業界消息來源，三星電子「半導體事業暨裝置解決方案事業部」（DS）去年第4季營收創30.1兆韓元（6800億台幣）紀錄新高，營業利潤達2.9兆韓元（650億台幣）。

儘管去年手機與個人電腦應用的需求疲軟，但拜高價值產品銷售增加之賜，三星電子第4季的記憶體銷售創空前紀錄。儘管如此，三星電子在需求暴漲的高寬頻記憶體（HBM）市場上卻不敵競爭對手。

三星電子也無法追趕幾乎壟斷先進人工智慧（AI）半導體生產的台積電。去年第4季台積電營收約38.4兆韓元（8684.6億台幣），創單季最高紀錄，其中高效能運算平台營收佔53%，大幅超越之前營收佔比最大的智慧手機（35%）。

報導說，隨著去年AI半導體市場開始蓬勃發展，兩家公司在第2季的營收不相上下，皆約為28兆韓元，但差距從第3季約3兆韓元擴大到第4季約8兆韓元。去年第3季三星DS部門的營收達23.27兆韓元（5300億台幣），而台積電約32.3兆韓元（7596.9億台幣）。

拜記憶體銷售火熱之賜，2021年三星電子超越英特爾，躍居全球半導體銷售之冠，然而自2022年第3季開始，由於記憶體產業開始明顯放緩，至2024年第1季讓台積電後來居上，第2季三星短暫逆轉銷售，但隨著AI晶片需求大爆發，台積電開始在第3季再度居於領先。

不過，也有觀點認為，三星電子是包含記憶體與非記憶體的綜合半導體公司，而台積電僅是代工廠，很難直接做業績比較。

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