索尼PlayStation平台全球大斷線24小時 玩家哀嚎

索尼的PlayStation網路（PSN）經歷持續約24小時的大規模中斷。（歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕索尼的PlayStation網路 （PSN） 在其系統上為遊戲玩家提供線上連接，該網路經歷持續約24小時的大規模中斷。適逢週末假期，玩家們一片哀嚎。

繼週五出現中斷報告後， PlayStation支援部門在X上發布了一則更新，稱用戶「現在應該能夠毫無問題地存取線上功能」。

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根據PlayStation狀態網站顯示，服務問題於美國東部時間週五晚上7點開始出現。這次中斷導致許多用戶難以在網路上以及PlayStation 5等主機裝置上存取帳戶管理、遊戲、影片、PlayStation Store和Direct服務。

一名用戶在X平台上表示，PlayStation Network在星期五晚上斷線是「罪過」。

此次中斷是該平台經歷的最長時間的中斷之一。2011年4月，由於發生資料外洩事件，PlayStation Network的幾乎所有用戶都無法存取其服務，時間長達近一個月。

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