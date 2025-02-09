晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

索尼PlayStation平台全球大斷線24小時 玩家哀嚎

2025/02/09 17:21

索尼的PlayStation網路（PSN）經歷持續約24小時的大規模中斷。（歐新社）索尼的PlayStation網路（PSN）經歷持續約24小時的大規模中斷。（歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕索尼的PlayStation網路 （PSN） 在其系統上為遊戲玩家提供線上連接，該網路經歷持續約24小時的大規模中斷。適逢週末假期，玩家們一片哀嚎。

繼週五出現中斷報告後， PlayStation支援部門在X上發布了一則更新，稱用戶「現在應該能夠毫無問題地存取線上功能」。

根據PlayStation狀態網站顯示，服務問題於美國東部時間週五晚上7點開始出現。這次中斷導致許多用戶難以在網路上以及PlayStation 5等主機裝置上存取帳戶管理、遊戲、影片、PlayStation Store和Direct服務。

一名用戶在X平台上表示，PlayStation Network在星期五晚上斷線是「罪過」。

此次中斷是該平台經歷的最長時間的中斷之一。2011年4月，由於發生資料外洩事件，PlayStation Network的幾乎所有用戶都無法存取其服務，時間長達近一個月。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財