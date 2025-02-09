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獨家》吳春城註銷「壯世代」商標 經濟部證實：商標權已消滅

2025/02/09 16:22

獨家》吳春城註銷「壯世代」商標 經濟部證實：商標權已消滅經濟部證實，立委吳春城已註銷壯世代商標權，「壯世代」與「STRONG GENERATION」等10項商標權已在本月6日起消滅。
（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕民眾黨籍立委、戰國策傳播集團創辦人吳春城多次公開聲明放棄壯世代商標。經濟部證實，「壯世代」與「STRONG GENERATION」等10項商標權已在本月6日起消滅。

吳春城數年前以「壯世代」名義註冊多項商標，擔任立委後強硬推動「壯世代政策與產業發展促進法」（壯促法），遭各界抨擊是違反利益迴避原則，引起軒然大波，北檢已主動簽分他字案偵辦。

經濟部智慧財產局「商標查詢系統」顯示，商標權人「五六七八久社會企業有限公司」針對壯世代及STRONG GENERATION等名稱的「拋棄商標權」申請文件，已在本月6日送至經濟部智慧局。

壯世代商標案中，商標註冊號02168818、02168819商標範圍涵蓋針對包類、背帶、傘、行李牌；02168916、02168917 範圍涵蓋保溫水壺、飲用容器、茶壺、杯盤、牙刷；02169025、02169029 商標範圍涵蓋泳裝、西裝、襯衫、Ｔ恤等服飾、鞋類及運動帽。

02169435、02169436商標範圍涵蓋茶葉、咖啡、巧克力製品、調味料、軟糖、米果、餅乾、太陽餅、鳳梨酥、麵包等。

案號02176951、02176952 商標範圍涵蓋媒體關係服務、公關顧問、市場調查、民意調查、行銷顧問、企業管理顧問。

商標查詢系統顯示，上述案件的辦理結果與辦結日期等兩個欄位皆是空白。智慧局對此表示，拋棄商標權的申請案是在「到達智慧局之日生效」 ，商標權已在本月6日起消滅。

經濟部智慧局受訪表示，有關「壯世代」等10件商標註冊案件，商標權人已在本月6日下午4點10分以電子送件拋棄商標權。

至於何時正式公告，經濟部智慧局表示，智慧局依行政作業排序，將公告刊登在3月1日第52卷第5期商標公報。

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