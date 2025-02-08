北市開源推民間參與投資 上半年6案目標100億

台北市信義路緊鄰國父紀念館的逸仙段國有地，現況為停車場，台北市財政局已公告招商，近期將辦說明會。（台北市財政局提供）

〔記者何玉華／台北報導〕台北市財政局引進民間投資公共建設為市庫開源節流，上半年擬推動6案，引入民間投資金額上看100億元；其中緊鄰國父紀念館、鄰近台北大巨蛋的逸仙段國有土地設定地上權案，將於11日舉辦招商說明會，約有30名廠商代表報名參加，預計3月31日截止投標。

財政局指出，「臺北市信義區逸仙段三小段14-5、116地號國有土地設定地上權案」已在今年1月15日公告招商，本月11日將舉辦招商說明會，3月31日截止投標；基地面積972平方公尺，使用分區為第4之1種住宅區（特），容積率400%，建蔽率50%，現況為臨時平面停車場，將以設定地上權的方式開發，設定時間為70年。

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財政局長胡曉嵐表示，基地區位佳，緊鄰國父紀念館、鄰近台北大巨蛋、台北101等重要地標，商業活動熱絡，可依都市計畫相關規定規劃多元業別，打造企業總部、旅館、醫療保健服務等，相當具開發潛力。

除此之外，上半年還有萬大線及北環段3件捷運聯合開發案、北投秀山長照BOT案、城心文祥公辦都更等共6案，預估將引入民間投資金額上看100億元。

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