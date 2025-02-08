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北市房地產熱絡歲收創新高 市民人均負債降至2.6萬

2025/02/08 14:37

台北市不動產交易熱絡，去年歲收預估將達2239億元。（記者何玉華攝）台北市不動產交易熱絡，去年歲收預估將達2239億元。（記者何玉華攝）

〔記者何玉華／台北報導〕台北市去年歲收預估將達2239億元，可望創下史上新高，主要原因來自房地產交易熱絡，地方稅收增加，台北市民今年每人負債預計將從去年的3.6萬元降低至2.6萬元；市府祕書長李泰興表示，房地產若降溫，稅收成長有可能趨緩，且捷運建設6線齊發將需要大筆的建設經費。財政局開源節流，上半年預計引進6件民間參與公共建設投資，投資金額約100億元。

北市府目前進行去年度歲入決算整編中，相較前台北市長柯文哲最後一年任期的歲入決算1868億元、台北市長蔣萬安上任第一年的2075億元，去年受到房產交易熱絡影響，歲入預估將達2239億元創新高。

財政局指出，主要是受不動產交易熱絡影響的房屋稅、地價稅、交易稅等增加；未償債務餘額則從898億元、824億元下降到729億元，今年市民每人負債可望從去年的3.6萬元再降至2.6萬元。

秘書長李泰興表示，近幾年市庫收入增加主要受房地產熱絡影響，地價稅、房屋稅都有增加，但未來可能面臨房地產降溫，稅收成長將趨緩的挑戰；公務員調薪3%，一年約需20億元支出；以及人口老化，北是老年人口每年約增加2萬人，敬老卡及老人福利等預算支出將持續成長；此外，捷運建設6線齊發也需要大筆經費。

財政局長胡曉嵐表示，為積極開源，將以鼓勵民間參與投資公共建設的方式，挹注市庫；今年上半年規劃推出逸仙段設定地上權案、萬大線及北環段3件捷運聯合開發案、北投秀山長照BOT案及城心文祥公辦都更共6案，預估可引入民間投資金額約100億元。

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