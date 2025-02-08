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川普2.0全球鋼廠大減產 中鋼:可加速鋼鐵業健康化

2025/02/08 13:51

中鋼業務副總李家丞。（記者林菁樺攝）中鋼業務副總李家丞。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／高雄報導〕美國總統川普上任後「關稅武器」已上膛，中鋼（2002）認為貿易戰勢必會加劇、區域化更破碎，新的格局成形，川普2.0貿易戰會將鋼鐵業過剩產能提早收掉，「短期不好，但中長期好」，可以加速鋼鐵業健康化。

川普瞄準中國、加拿大、墨西哥等地區課徵關稅，中鋼董事長黃建智日前在新春開工提到，加、墨及歐洲都是中鋼外銷高單價的主力市場，全球貿易洗牌的新流向影響今年鋼鐵業的走向。

中鋼業務副總李家丞進一步分析，川普一對中國課稅，客戶無法進中國料，越南廠（中鋼日鐵越南CSVC）就接到相關洽詢，陸續會有（轉單）現象，消長之後還是會平衡，最終仍要看稅率、課稅明細出爐，或許鋼鐵業被排除也不一定。

李家丞也提到，川普當選後，外銷美國的API油氣管、扣件產品確實表現不錯，主要是客戶都擔心關稅問題，為了避險先拉貨，特別是美國要擴大採購油氣，API油氣管表現最好。

李家丞指出，川普推動貿易戰後，各國要賣到其他國家都不好賣，而中國有傾銷問題，已被多國提告反傾銷，包括歐洲、中國、日本都在控制產能如減產等，像日鐵動作非常快，預計第5支高爐將關閉，他認為，鋼鐵關廠狀況會越來越多，「現在只是剛開始」。

不過，東南亞未來也將開出新的產能，對目前減產效益是否有限?他分析，中國目前有近11億噸粗鋼，而東南亞則會再新增7千多萬噸，關鍵還是在「中國減產的量」，政策如何調整。

至於對第一季鋼鐵市況，他坦言，需求還沒完全恢復，但農曆年前為「打底」，年後歐美鋼價都開漲，屬於「加溫」階段，待中國兩會後端出刺激政策、川普政策明朗後，相信第二季「旺季效應一定有」，只是強度到哪有待觀察。

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