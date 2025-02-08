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黃金超狂又創新高！週線連6紅都因「他」

2025/02/08 08:44

週五（7日）黃金價格上漲。（彭博資料照）週五（7日）黃金價格上漲。（彭博資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中美貿易緊張局勢升級影響，投資者尋求避險資產，週五（7日）黃金價格上漲，盤中一度創下歷史新高，且為連續第6週上漲。

現貨黃金上漲0.2%至每盎司2861.46美元，本週漲逾2%，盤中稍早創下2886.62美元的歷史新高；美國黃金期貨價格上漲0.4%，至每盎司2887.60美元。

《路透》報導，High Ridge Futures金屬交易主管梅格（David Meger）表示：「黃金市場的焦點仍是川普關稅政策的不確定性。」

黃金是政治和金融不確定時期的安全投資，受貿易戰擔憂影響，黃金價格週三升至每盎司2882.16美元的歷史高點。

週五美國勞工部報告顯示，美國1月非農就業人數增加14.3萬個，低於經濟學家預期的增加17萬個；失業率為4%，低於預期的4.1%。

道明證券（TD Securities）大宗商品策略主管梅萊克（Bart Melek）表示，薪資成長和就業機會減少反映了市場的不確定性和潛在的通膨，並對聯準會調整利率的能力構成挑戰，積極塑造對黃金獨特複雜但可能有利的局面。

芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）表示，強勁的經濟、充分就業和通膨緩解讓聯準會得以降息，但關稅的不確定性又讓聯準會必須保持謹慎。

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