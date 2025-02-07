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春節效應！1月CPI年增2.66％ 創11個月新高

2025/02/07 17:17

主計總處公布1月CPI年增2.66%，其中蔬菜上漲逾2成。（記者鄭琪芳攝）主計總處公布1月CPI年增2.66%，其中蔬菜上漲逾2成。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今公布1月CPI年增2.66%，漲幅為11個月新高；剔除蔬果及能源後，核心CPI上漲2.26%。主計總處表示，由於今年農曆春節落在1月下旬，部分商品及服務費用循例加價，推升1月CPI漲幅擴大。

根據調查，1月CPI較上年同月漲2.66%，主因部分服務費用（如個人照顧服務費、旅遊團費、旅館住宿費及計程車資等），受春節所在月份不同影響，價格相對上揚，加上蔬果、肉類、水產品、外食費、房租、個人隨身用品及醫療費用價格上漲；但蛋類及交通工具等價格下跌，抵銷部分漲幅。

368個查價項目群中，扣除4項本月非屬產季水果（荔枝、芒果、香瓜及桃子），上漲者168項，權數合計62.7%，下跌者159項，權數合計28.5%。

7大類中，以雜項類年漲4.16%最多，主因個人照顧服務及理容服務費分別漲 14.98%及4.97%，加上金飾及珠寶等個人隨身用品上漲7.69%。食物類年漲3.72%次之，蔬菜因低基數及年前需求增加上漲20.3%，水果、食用油、水產品、外食費各漲10.46%、5.66%、5.2%及3.17%，但蛋類下跌19.87%，抵銷部分漲幅。

至於17項重要民生物資，1月平均年跌0.78%，連續6個月下跌，其中雞蛋因供過於求下跌23.43%最多，牙膏及牙粉跌3.81%，米價跌2.39%，沐浴用品也跌1.53%；但麵包漲3.15%，豬肉漲2.94%。

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