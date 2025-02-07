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外資錢進AI！前4強瘋掃逾4萬張 蛇年最大苦主反手買1.77萬最搶手

2025/02/07 16:28

外資錢進AI！前4強瘋掃逾4萬張，蛇年最大苦主鴻海狂買1.77萬最搶手（資料照）外資錢進AI！前4強瘋掃逾4萬張，蛇年最大苦主鴻海狂買1.77萬最搶手（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外資連3日買超台股，週五買超141.66億元，銀彈主要撒向AI，前4大買超全都是AI股，敲進4.28萬張，而第1大則是蛇年最大苦主鴻海，今狂買1.77萬張，在外資大買下，股價股高收高，終場上漲2.89%，收178元，成交量放大到5.13萬張。

外資蛇年開紅盤首日就暴砍鴻海9萬5640張，隔日再砍2萬9725張，在2天倒貨12.53萬張後，5日終於停止賣超，轉買1萬6933張，不過，昨日又反手賣出5532張，而週五又由賣轉買，大買1.77萬張，累計蛇年首週共賣超9.61萬張。

外資買超前10大個股，依序為鴻海（2317）1萬7778張、神達（3706）1萬381張、廣達（2382）7992張、仁寶（2324）6666張、凱基金（2883）5021張、友訊（2332）4994張、泰金寶-DR（9105）4235張、日月光投控（3711）4048張、精成科（6191）4001張、台積電（2330）3044張。

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