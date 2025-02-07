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研華1月營收創同期新高 2025年營運正成長

2025/02/07 16:33

研華1月營收57.33億元，創歷史同期新高。（資料照）研華1月營收57.33億元，創歷史同期新高。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠研華（2395）1月營收57.33億元，月增6.96%、年增14.91%，創歷史同期新高，管理層目前的營運重點聚焦重點智慧系統、智慧製造、能源基礎設施、智慧醫療、智慧零售等領域，預計在整體訂單動能回溫之下，將有利於2025年總營業額成長。

研華表示，1月在北美、歐洲、新興市場的營收表現最為突出，較去年同期分別成長24%、23%及55%，日本則為個位數年增，然而台灣與中國受到農曆春節假期、工作天數減少影響，年對年呈雙位數衰退。

以事業群表現而言，研華智能服務事業群（iService）1月營收年增42%，表現最佳，主要受惠於AURES併購效益，以及醫療專案出貨回溫；智能系統事業群 （iSystem）表現亦較為突出，1月營收年增20%；嵌入式設計事業群 （Embedded Design-in Sector）個位數增長，其中的嵌入式運算與周邊系統 （EIoT ）年對年持平、應用電腦事業群 （ACG）年增7%；物聯網自動化事業群 （iAutomation） 則較去年同期微幅衰退。

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