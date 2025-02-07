中信金1月獲利68.27億元 因「2因素」衰退達22％

中信金今（7）日公告2025年1月份自結盈餘。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕中信金（2891）今（7）日公告2025年1月份自結盈餘，因今年1月假期天數多、去年基期較高，使今年1月獲利難以成長，單月稅後盈餘68.27億元、EPS0.35元，較去年同期的88.06億元，年減22%。

中信金表示，子公司中國信託銀行因存放款規模持續擴大、財富管理動能維持強勁，且有衍生性金融商品操作及債券處分挹注，1月份單月稅後獲利40.24億元。

請繼續往下閱讀...

不過，與2024年同期的39.73億元相比，今（2025）年1月適逢農曆春節，工作天數較去年減少5天，雖然放款業績及財富管理業務分別較去（2024）年同期成長11%及15%，稅後獲利仍未能明顯成長。

子公司台灣人壽方面，新契約保費業務動能成長，股票及基金等投資處分利得佳，當月份稅後淨利24.66億元，但對比2024年1月認列私募股權基金處分利益，使資本利得基期較高，獲利較去年同期的41.67億元，衰退逾4成。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法