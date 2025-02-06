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苦情中獎者！彩券泡水無法兌換損失逾500萬快崩潰

2025/02/06 18:21

越南一名男子的中獎彩券泡水毀損，痛失獎金。示意圖。（彭博）越南一名男子的中獎彩券泡水毀損，痛失獎金。示意圖。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕越南一位男子春節前選了一組彩券號碼總計10張，贈與親友8張，自己保留2張，隨後被親戚告知中大獎。沒想到這名男子將彩券放在口袋跑到瀉湖去抓螃蟹，彩券泡水、嚴重毀損，痛失40億越南盾（約台幣520萬）獎金，一度崩潰。

《越南快訊》報導，湄公河三角洲茶榮省41 歲的男子Thach Kha Mau，2 月 1 日購買 10 張彩券（一組號碼有10張），彩券號碼為 916303。買完之後，他給了6個兄弟姊妹和親戚共8張彩券，自己留了兩張放在口袋裡，然後跑到潟湖去抓小螃蟹。

一位親戚兌獎後，發現中大獎，便通知Thach Kha Mau。第二天，贈送給親屬的8張彩券均成功兌換，扣除10%的稅金後，每張彩券的獎金為 18 億越南盾（約台幣234萬）。然而，Thach Kha Mau的彩券因嚴重損壞而無法兌現，因為他將彩券放在口袋去抓螃蟹，彩券變得又濕又破，彩券號碼也變得很模糊。

據家人轉述，由於彩券損壞，Thach Kha Mau無法兌領獎金，一度崩潰。中獎的親友給了他 10 億越南盾作為安慰獎（約台幣130萬）。目前，彩券行正在幫助Thach Kha Mau，評估是否復原彩券。

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