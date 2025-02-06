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溢泰實業7日登錄興櫃 每股90元

2025/02/06 15:46

溢泰實業7日登錄興櫃，每股價格為90元。左為溢泰實業董事長林慶雄、右為集團執行長林于鈞。（業者提供）溢泰實業7日登錄興櫃，每股價格為90元。左為溢泰實業董事長林慶雄、右為集團執行長林于鈞。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕溢泰實業（7818）預計7日以每股90元登錄興櫃。執行長林于鈞指出，憑藉四十餘年的產業經驗，溢泰成為全球淨水、金屬製造與工業水處理領域的領導品牌，業務版圖涵蓋生活及商用淨水、工業淨水以及生活休閒事業，並於全球主要市場建立營運中心。

林于鈞表示，溢泰核心業務分為三大領域：淨水產品、金屬製品及工業水處理系統，生產據點遍布台灣、美國、澳洲、中國、泰國。淨水產品涵蓋RO系統、桌上型淨水器與商用高流量過濾系統，應用於住宅、商業及工業場景；金屬業務專精於高規格車載裝備的設計與研發及多功能家具，客戶涵蓋美系、日系、歐系、中系等知名大廠；而工業水處理則針對電子半導體及食品加工等高標準產業，提供全面性的淨化及循環解決方案。

根據統計，溢泰在台灣淨水產品出口市場中占比超過46%，並已成功將產品銷往北美、亞洲及歐洲等地，幾乎囊括全球前五大淨水產品品牌的OEM/ODM代工市場。溢泰的主要收入來源為淨水產品及金屬製品，截至去年上半年為止，水資源產品的營收占比高達64.74%（家用56.72%，工業8.02%），金屬產品則占35.25%。在地區別營收方面，去年上半年美洲市場貢獻達59.82%，亞洲為26.81%，而台灣及其他地區占13.36%。

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