守護國人海外健康 「旅遊E指通」提供遠距醫療諮詢

遠東醫電「旅遊E指通」守護國人海外健康，國際醫療會診服務與逾40家國內外醫療院所結盟。（圖:遠東醫電提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕知名藝人於春節期間前往日本旅遊，卻感染流感病毒併發肺炎猝逝，使海外旅遊健康安全問題備受關注。除了依醫師建議行前接種疫苗與準備常備藥品之外，遠東醫電表示，公司開發的「旅遊E指通」SIM卡也是確保海外健康安全的關鍵步驟，讓旅客能夠隨時連結醫療資源，獲得即時支援。

中國醫藥大學附設醫院國際醫療中心副主任黃軒表示，在日本與韓國流感疫情升溫的情況下，旅客應提前準備完整的防疫措施，除了接種流感疫苗、攜帶藥品與健康紀錄外，他認為，配備如「旅遊E指通」SIM卡等有利於遠距醫療諮詢的服務，讓旅客即時獲取當地醫療與疫情資訊，使用線上醫療諮詢，避免不必要的醫療風險，也有助於大幅提升海外健康安全性。

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遠東醫電董事長鄧俊男表示，「旅遊E指通」提供實體SIM卡及虛擬SIM卡，內建線上掛號預約、即時通訊軟體、批價、線上付款，相關服務皆與各國簽約合作的醫療院所連線，目前已可用於全球88個國家。民眾只要SIM卡／eSIM一張在手即可隨時隨地遠端視訊，24小時醫療諮詢服務與線上預約看診，對於商務旅客、銀髮族旅客和慢性病患者能提供全面的醫療保障。

民眾購買旅遊E指通後，如在海外感到不適時，便可以打開「旅遊E指通」詢問醫療管家，安排台灣醫師視訊諮詢，三方視訊會診便能即時與醫療院所聯繫，由醫師提供用藥建議，民眾自行至附近藥局購買，或依醫師轉介當地醫療院所，使民眾獲得適當的醫療處置。

遠東醫電截至目前為止，已與新光醫院等17家國內醫療院所簽約合作視訊遠距醫療服務，也極力將國際醫療會診服務平台推廣至日、韓、東南亞、美、歐、澳等逾30家海外醫院，未來仍竭力擴大國際醫療市占率。

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