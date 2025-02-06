晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

守護國人海外健康 「旅遊E指通」提供遠距醫療諮詢

2025/02/06 15:37

遠東醫電「旅遊E指通」守護國人海外健康，國際醫療會診服務與逾40家國內外醫療院所結盟。（圖:遠東醫電提供）遠東醫電「旅遊E指通」守護國人海外健康，國際醫療會診服務與逾40家國內外醫療院所結盟。（圖:遠東醫電提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕知名藝人於春節期間前往日本旅遊，卻感染流感病毒併發肺炎猝逝，使海外旅遊健康安全問題備受關注。除了依醫師建議行前接種疫苗與準備常備藥品之外，遠東醫電表示，公司開發的「旅遊E指通」SIM卡也是確保海外健康安全的關鍵步驟，讓旅客能夠隨時連結醫療資源，獲得即時支援。

中國醫藥大學附設醫院國際醫療中心副主任黃軒表示，在日本與韓國流感疫情升溫的情況下，旅客應提前準備完整的防疫措施，除了接種流感疫苗、攜帶藥品與健康紀錄外，他認為，配備如「旅遊E指通」SIM卡等有利於遠距醫療諮詢的服務，讓旅客即時獲取當地醫療與疫情資訊，使用線上醫療諮詢，避免不必要的醫療風險，也有助於大幅提升海外健康安全性。

遠東醫電董事長鄧俊男表示，「旅遊E指通」提供實體SIM卡及虛擬SIM卡，內建線上掛號預約、即時通訊軟體、批價、線上付款，相關服務皆與各國簽約合作的醫療院所連線，目前已可用於全球88個國家。民眾只要SIM卡／eSIM一張在手即可隨時隨地遠端視訊，24小時醫療諮詢服務與線上預約看診，對於商務旅客、銀髮族旅客和慢性病患者能提供全面的醫療保障。

民眾購買旅遊E指通後，如在海外感到不適時，便可以打開「旅遊E指通」詢問醫療管家，安排台灣醫師視訊諮詢，三方視訊會診便能即時與醫療院所聯繫，由醫師提供用藥建議，民眾自行至附近藥局購買，或依醫師轉介當地醫療院所，使民眾獲得適當的醫療處置。

遠東醫電截至目前為止，已與新光醫院等17家國內醫療院所簽約合作視訊遠距醫療服務，也極力將國際醫療會診服務平台推廣至日、韓、東南亞、美、歐、澳等逾30家海外醫院，未來仍竭力擴大國際醫療市占率。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財