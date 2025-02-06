達明機器人攜手新加坡ASMPT 迎接全球機器人新機

達明今天宣布攜手新加坡「ASMPT」簽署合作備忘錄。（達明提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕最純的機器人概念股達明（4585）為迎接全球產業數位化轉型帶來的挑戰與機遇，管理層今天宣布攜手新加坡半導體與電子產品製造軟硬解決方案供應商「ASMPT」簽署合作備忘錄，整合雙方的技術與專業，共同推動智慧製造的全球化應用與創新。

達明觀察，ASMPT在其所處的產業當中佔據領先地位，擁有深厚的高精度製造、智慧自動化系統專業技術，而達明則以創新的協作型機器人結合AI應用文明，雙方在備忘錄中記載，後續將透過技術整合與資源共享，攜手打造突破性創新實力，幫助全球製造業者實現更加智慧、高效的生產模式。

請繼續往下閱讀...

達明機器人全球銷售總監部門認為，公司近年來在半導體產業已展現多元的應用成果。此次與ASMPT合作，目的在於為其客戶提供自動化解決方案，此次合作備忘錄的簽署，開啟了雙方深化合作的新篇章，未來將會在AI、自動化與智慧製造領域探索更多創新機會，致力於為全球客戶和產業創造更多價值。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法