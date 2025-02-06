焦點股》輔信：AI邊緣運算發酵 帶量大漲

廠輔信科技受惠於推出搭載輝達Jetson Orin平台的一系列嵌入式邊緣AI工業電腦，成為市場關注焦點，今日股價奮起上攻。（輔信提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕本週AI邊緣運算族群邁步上漲，準系統廠輔信科技（2405）受惠於推出搭載輝達Jetson Orin平台的一系列嵌入式邊緣AI工業電腦，成為市場關注焦點，今日股價奮起上攻，截至上午10時34分暫報20.5元，漲幅5.4%成交量3341張。

輔信看好AI邊緣運算的未來發展，積極拓展AI PC產品線，繼去年12月推出3款整合NPU（神經網絡處理器）的AI PC之後，今年首季陸續推出搭載NVIDIA Jetson Orin的邊緣運算AI工業電腦SPCNV系列，從農曆春節結束之後直至第2季，會陸續向海外分公司進行鋪貨。

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輔信指出，該系列的AI工業電腦包含4款機型，分別搭載Jetson Orin Nano與Jetson Orin NX平台，同時提供各式AI運算力規格配置與相應的散熱方案，適用於發展機器人與邊緣運算設計，預計隨著AI與邊緣運算產品組合逐步完善，加上客戶數量持續增加，將可望進一步提升輔信出貨動能，進而優化整體營運表現。

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