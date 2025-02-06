晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 房產資訊

7度蟬聯北台推案王！去年寶佳推51案、總銷1346億

2025/02/06 11:01

去年北台灣住宅推案王又是寶佳機構拿下，蟬聯寶座已達7年。（住展雜誌提供）去年北台灣住宅推案王又是寶佳機構拿下，蟬聯寶座已達7年。（住展雜誌提供）

〔記者徐義平／台北報導〕去年北台灣住宅推案王又是寶佳機構拿下，蟬聯寶座已達7年。根據新案市調機構彙整去年前十大住宅推案建商，多數則是老面孔，其中寶佳去年共推出51案，總推案金額高達1346億元，是唯一總推案量突破1千億元的建商。

根據住展雜誌彙整，去年寶佳推案數量，比第二至第十名加起來還要多，而推案總額則是比第七至十名加總還要多，而去年推案金額第二高的建商則是元利建設，僅以北市文山區一新案便躍上第二名，而該新案總銷高達600億元。

元利僅推1案 便躍上去年北台推案榜眼

第三、四名推案總金額均超過400億元，分別是興富發建設的487億、愛山林的453.8億元，第五名則是茂德集團、推案總額約325.5億元，至於，第六至十名，單一建商推案金額均為250億元以下，分別為大同、富宇建設、宜誠建設、國泰建設、新濠建設、國賓大建設以及璟都建設，其中新濠、國賓大均以200億元並列第九名。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，去年房市上半年大好、下半年大落，即便面對政策抑制，但推案腳步卻難以說停就停，尤其元利、興富發、大同、宜誠以及國賓大等建商推出的新案都是下半年才登場。

他表示，去年推案王寶佳雖然僅有1新案總銷金額突破100億元，但以長期採行「案海」策略，光是去年便有51案釋出，新案累積起來相當可觀。

展望今年，陳炳辰認為，房市局勢仍不明朗，恐怕只有資產實力堅強建商具備底氣推新案，預期今年前十大推案建商榜單仍然是強者恆強，尤其今年有多個大案將登場，甚至有總銷上千億元的新案推出，預期蛇年十大建商榜單仍具有可看性。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財