7度蟬聯北台推案王！去年寶佳推51案、總銷1346億

去年北台灣住宅推案王又是寶佳機構拿下，蟬聯寶座已達7年。（住展雜誌提供）

〔記者徐義平／台北報導〕去年北台灣住宅推案王又是寶佳機構拿下，蟬聯寶座已達7年。根據新案市調機構彙整去年前十大住宅推案建商，多數則是老面孔，其中寶佳去年共推出51案，總推案金額高達1346億元，是唯一總推案量突破1千億元的建商。

根據住展雜誌彙整，去年寶佳推案數量，比第二至第十名加起來還要多，而推案總額則是比第七至十名加總還要多，而去年推案金額第二高的建商則是元利建設，僅以北市文山區一新案便躍上第二名，而該新案總銷高達600億元。

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元利僅推1案 便躍上去年北台推案榜眼

第三、四名推案總金額均超過400億元，分別是興富發建設的487億、愛山林的453.8億元，第五名則是茂德集團、推案總額約325.5億元，至於，第六至十名，單一建商推案金額均為250億元以下，分別為大同、富宇建設、宜誠建設、國泰建設、新濠建設、國賓大建設以及璟都建設，其中新濠、國賓大均以200億元並列第九名。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，去年房市上半年大好、下半年大落，即便面對政策抑制，但推案腳步卻難以說停就停，尤其元利、興富發、大同、宜誠以及國賓大等建商推出的新案都是下半年才登場。

他表示，去年推案王寶佳雖然僅有1新案總銷金額突破100億元，但以長期採行「案海」策略，光是去年便有51案釋出，新案累積起來相當可觀。

展望今年，陳炳辰認為，房市局勢仍不明朗，恐怕只有資產實力堅強建商具備底氣推新案，預期今年前十大推案建商榜單仍然是強者恆強，尤其今年有多個大案將登場，甚至有總銷上千億元的新案推出，預期蛇年十大建商榜單仍具有可看性。

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