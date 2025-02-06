避開中資 東帝汶傾向與澳洲合作開發天然氣

東帝汶總統霍塔近日表示，東帝汶在開發大日出天然氣田項目上，將更傾向與澳洲及其現有合作夥伴伍德賽德能源和日本大阪瓦斯合作，而非與中國公司進行合作。（路透）

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕東帝汶總統霍塔（Jose Ramos-Horta）近日表示，針對開發大日出（Greater Sunrise）天然氣田計畫，東帝汶將更傾向與澳洲及現有合作夥伴伍德賽德能源（Woodside Energy）、日本大阪瓦斯（Osaka Gas）合作，而非與中國公司。

據《路透》報導，大日出天然氣田擁有5.1兆立方英尺的天然氣儲量，是東帝汶的重要經濟資源。該項目原定於2018年開始，預計能創造高達650億美元的收入，但由於與澳洲及運營商伍德賽德能源間的意見分歧，開發進程已停滯多年。

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霍塔曾提議與中國、科威特等新夥伴合作開發大日出天然氣田，但近期他公開表示，東帝汶更傾向於與澳洲及現有夥伴伍德賽德能源和大阪瓦斯合作，並非與中國國有企業中國石油化工集團（Sinopec）及科威特公司合作。

目前，東帝汶國有的Timor Gap持有大日出天然氣田56.6%的股份，而澳洲伍德賽德擁有33.4%，大阪瓦斯則擁有10%。這些現有合作夥伴在開發過程中扮演著關鍵角色。爭議的核心主要集中在天然氣處理廠的選址問題。

伍德賽德執行長曾在私下會議中表示，在東帝汶建立液化天然氣（LNG）廠是可行選項，但伍德賽德和大阪瓦斯仍偏向將天然氣運送至澳洲達爾文的現有液化天然氣樞紐。

大日出天然氣田的開發對東帝汶經濟發展至關重要。霍塔總統強調，東帝汶政府希望在與現有合作夥伴保持透明度的同時，繼續吸引其他潛在投資者的參與。

這是自去年提出與中國和科威特等新夥伴合作以來，霍塔總統首次公開表達了優先選擇與澳洲及現有夥伴合作的立場。大日出天然氣田擁有5.1兆立方英尺的天然氣儲量，與新夥伴合作開發此項目曾引發澳洲方面的擔憂，擔心中國在太平洋地區的影響力將進一步擴大。霍塔總統表示，東帝汶目前已經暫停了來自中國國有企業中國石油化工集團（Sinopec）及科威特公司等的開發提案，並強調東帝汶對其澳洲夥伴的承諾。

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