高雄房價鬆動？去年底房價指數微幅下滑

高雄市去年底房價指數微幅下挫。（記者侯承旭攝）

〔記者侯承旭／高雄報導〕高雄市房價出現鬆動，清華大學科技管理學院編纂的「清華安富房價指數」，去年12月高雄市房價指數的月增率出現微幅下滑。

去年12月高雄市的「清華安富房價指數」為232.72，年增率仍高達11.15%，但若與去年11月相比，房價指數則衰退0.30%，雖然下滑幅度微乎其微，但對於這幾年只漲不跌的高雄市房價，卻極具指標性。

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在高雄市主要的房市交易區域中，除鹽埕區與大寮區仍維持月增率正成長外，其餘行政區的房價指數都是下挫，包括台積電進駐的楠梓區房價指數月增率也下挫0.34%。

「清華安富房價指數」報告指出，去年12月高雄市的住宅交易量比前年12月銳減48.3%，比去年11月也減少9.1%。去年底高雄市的不動產交易明顯降溫。。

房仲人士分析，去年第三季央行祭出更嚴格的房市交易管制措施後，金融機構房貸申請困難，投資客紛紛退場，導致交易量明顯萎縮，目前房價漲勢面臨重重壓力，但房價尚未出面大幅滑落，今年第一季是整體房市走勢的關鍵，觀望為宜。

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