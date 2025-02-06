川普想在加薩炒房、稱「比摩納哥更好」？外媒揭女婿想法雷同

川普提議接管加薩，重新安置巴勒斯坦人，並對加薩進行經濟開發。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）4日與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會面時，語出驚人的提議要接管加薩、重新安置巴勒斯坦人、對加薩進行經濟開發，讓此處變身中東版的「蔚藍海岸」（Riviera of the Middle East，又譯里維耶拉），承諾將提供當地人民無限的就業機會和住房。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在X平台寫道，川普將讓「加薩再次美麗」。他堅稱，川普的提議不是敵對舉動，而是慷慨之舉，表達了「美國願意為該地區的重建負責」。

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《華爾街日報》報導，川普此言一出「全球震動」，川普的「地產開發式外交策略」正逐步展現其作為地產開發商的本色。《路透》也揭露川普女婿庫希納（Jared Kushner）也曾有過類似言論。

報導指出，庫希納看好加薩海濱財產可能會非常有價值。因此，從以色列的角度來看，會盡力將人們撤出，然後清理乾淨。

這並不是川普第一次從房地產投資機會的角度談論加薩。2024年10月，川普在一次電台訪問中表示，如果以正確的方式重建，加薩可能會「比摩納哥更好」。

對於川普表示美國應該「擁有」加薩，並將其從「拆除現場」轉變為「中東蔚藍海岸」說詞，在西方盟友之間引發一連串批評，紛紛指控這相當於「種族清洗」，是違反國際法的非法行為。

川普的中東問題特使史蒂夫·威特科夫表示，經過15個月的轟炸，目前加薩已成為一片廢墟，需要10到15年的時間進行重建，重建費用估計高達1000億美元（約新台幣3.28兆元）。

據報導，目前外國人被嚴格限制購買加薩土地，主要是複雜的法規和習俗所約束。

特拉維夫投資銀行「Leader Capital Markets」分析師多姆（Raz Domb）表示，衝突後地區的大規模重建，通常需要大量投資、穩定性和長期規劃，現在不可能評估任何具體情況。

對於川普表達美國將接管並擁有加薩走廊，其新聞發言人萊維特（Karoline Leavitt）迴避川普此番言論，僅澄清美國並沒有承諾要派兵進駐加薩。

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