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彭博專欄：DeepSeek突破太大 美國難禁

2025/02/06 14:11

專家指出，DeepSeek突破太大，美國恐難禁止。（路透）專家指出，DeepSeek突破太大，美國恐難禁止。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕DeepSeek橫空出世，市場掀起AI競爭風暴，美國政府也出手調查DeepSeek晶片來源，美國打壓DeepSeek只是時間問題。不過，《彭博》專欄指出，DeepSeek突破太大，美國恐難禁。

《彭博》專欄作家索貝克（Catherine Thorbecke）表示，過去一週，DeepSeek在美國應用商店的排名躍升至首位，這將引發全球立法者的擔憂，認為北京可能會利用DeepSeek收集大量用戶數據或影響用戶的觀點。

目前，從義大利、台灣到美國德州，各地監管機構已開始限制 DeepSeek 的使用，未來幾週或幾個月內，全球審查只會增加。

至於華盛頓可以禁止DeepSeek的應用程式，但DeepSeek的AI模型是「開源」，將原始碼公開讓任何人都可以查看、下載，甚至允許世界各地的程式設計師免費修改，並可使用其技術，建立新的客製化產品。

反觀美國OpenAI，則將其專有AI模型隱藏，與DeepSeek的開源形成了「鮮明對比」。索貝克直言，DeepSeek這樣的策略，讓其在網路上很難被根除。

索貝克指出，美國禁止中國軟體和科技對美國是公平的，因為中國也是透過防火牆，禁止多數美國科技的影響，包括Meta、Google搜尋引擎。

索貝克認為，美國政府不允許DeepSeek的產品進入美國，恐是不可避免趨勢，但華盛頓幾乎不可能消除DeepSeek的影響力。他強調，美國封鎖DeepSeek，並不會阻止世界其他地方存取其技術。

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