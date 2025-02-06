美中關稅戰不只福特2車商「頭殼摸咧燒」！高盛警告「這類商品」進口額逾6500億衝擊更慘

川普對中關稅開鍘汽車業剉咧等！高盛警告汽車零組件進口額逾6500億衝擊遠甚福特（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普下令對中國加徵10%關稅，汽車業陷入關稅風暴中，高盛警告，除了福特和通用2大車廠外，對每年進口高達200億美元的汽車零件衝擊更大，隨著汽車零件成本的增加可能會對已經上漲的汽車價格產生影響。

CNBC報導，高盛分析師德萊尼（Mark Delaney）在1份投資報告中表示，雖然從中國進口的汽車數量很少，但根據美國國際貿易委員會的數據，汽車零組件進口額每年約為150億至200億美元（約新台幣4920億至6560億元），而且中國是電池/儲能供應鏈的重要組成部分（尤其是用於公用事業規模儲能的LFP電池）。」

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目前還不清楚關稅對電動車的電池或原料將產生多大影響，這些產品的普及速度比預期慢。

MEMA原始設備供應商策略與研究執行董事麥克傑克森表示，汽車協會對關稅總體上感到「擔憂」。他說，雖然對中國徵收10%的額外關稅的影響不如對北美徵收的關稅那麼大，但卻增加了成本。

傑克森週三在底特律芝加哥聯邦儲備銀行汽車會議間隙接受CNBC採訪時表示，這是一個挑戰。它意味著更高的成本，而這些成本是我們必須承擔的。

汽車製造商是否決定將增加的成本轉嫁給消費者、改變採購來源或採取其他行動還有待觀察。

至於對汽車影響最大的將是福特汽車旗下豪華休旅車林肯Nautilus和通用汽車旗下別克Envision。去年，中國製汽車在美國的銷售量為8萬8515輛，其中跨界車佔8萬3884輛，佔95%。

GlobalData汽車研究副總裁Jeff Schuster表示，從銷售角度來看，受到衝擊最大的主要是通用汽車和福特。國內企業承受了最大的衝擊，至少是整車方面，但這種影響可以在一定程度上得到緩解。

福特新任財務長雪莉·豪斯週三表示，將「評估」對中國產品徵收關稅的情況，「包括中國的反應，並評估其是否影響」公司的進出口策略。

福特和通用汽車的發言人拒絕就其中國製汽車的生產或價格的潛在變化發表評論。

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