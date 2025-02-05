大樂透頭獎又摃下期上看1.6億 春節大紅包開出18組

今晚大樂透頭獎摃龜，春節大紅包開出18組。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕今晚（5日）大樂透頭獎連3摃，台彩預估下期（６日）頭獎累積金額上看1.6億元。另外，威力彩頭獎已連28摃，明晚（6日）開獎的威力彩頭獎上看9.5億元。

本期春節大紅包則開出18組、總中獎注數為19注，其中17組為單注中獎、各得100萬元，1組為2注均分、各得50萬元；春節小紅包開出34組、總中獎注數40注，其中28組為單注中獎、各得10萬元，6組為2注均分、各得5萬元。

請繼續往下閱讀...

台彩表示，截至本期為止，累積開出春節大紅包303組、剩餘177組，累積開出小紅包463組、剩餘337組。明晚開獎的大樂透頭獎上看1.6億元，還會繼續加開9個春節大紅包獎號和1個春節小紅包獎號，買一張大樂透有3種獎項可以對。

本期大樂透中獎號碼「03、06、13、32、33、41」，特別號「44」；49樂合彩中獎號碼「03、06、13、32、33、41」。春節大紅包中獎號碼「09、12、14、15、18、23、28、41、48」，春節小紅包「03」。

另外，本期今彩539中獎號碼「06、07、08、14、39」；39樂合彩中獎號碼「06、07、08、14、39」。本期3星彩中獎號碼「125」；4星彩中獎號碼「6356」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法