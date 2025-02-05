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封殺再+1！南韓政府部門禁用DeepSeek

2025/02/05 20:42

全球各地的公司和政府機構正採取行動，限制其員工使用DeepSeek。（資料照，路透）全球各地的公司和政府機構正採取行動，限制其員工使用DeepSeek。（資料照，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕中國新創公司「深度求索」（DeepSeek）研發出的低成本、高效能人工智慧（AI）模型，然而，存在著過度蒐集用戶數據的疑慮，全球各地的公司和政府機構正採取行動，限制其員工使用DeepSeek。根據韓媒報導，南韓中央政府部分部門開始限制使用DeepSeek，封鎖該網站。

根據《韓聯社》報導，南韓行政安全部5日指出，前一日向中央政府各部門和17個地方政府發送公文，要求公務員在工作中使用DeepSeek和ChatGPT等生成式AI工具時多加留意，如儘量避免在生成式AI工具輸入個人資訊，勿輕信AI給出的答案等。

公共機構方面，南韓水電與核電公司已於1日發佈DeepSeek禁令。在此之前，該公司已禁止員工在工作中使用OpenAI公司的ChatGPT，以防核電相關資料和個人資訊外洩。

《路透》報導，韓國工業部一名官員5日表示，出於安全考慮，該部已暫時禁止員工使用DeepSeek，同時敦促謹慎使用AI工具。

此外，IT巨頭Kakao近期發佈內部公告，禁止員工在工作中使用DeepSeek。這距離Kakao宣佈與美國OpenAI開展戰略合作僅過一天，也是南韓大型IT企業首次禁用DeepSeek。

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