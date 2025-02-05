富采營收連3月成長 今年春節月份優於去年

儘管1月適逢農曆春節、工作天數減少，富采仍於淡季營收連3月成長。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕LED龍頭廠富采（3714）受惠於營運體質改善，加上下游拉貨力道回溫、MicroLED新產能箭在弦上，儘管1月適逢農曆春節、工作天數減少，仍於淡季營收連3月成長，單月營業額18.44億元，月增1%，雖然相較於去年同期減少11.2%，但仍優於去年春節（2月份）表現。

富采正致力於攜手錼創-KY（6854）擴增MicroLED的生產能力，重點佈局電視、車用產業鏈，苗栗新產能預計第1季底陸續上線投用，此外，管理層也積極投入研發資源，強化AI資料中心短距離光傳輸應用，同時擴大光收發模組廠的合作力度，持續改進產品的能效和性能，以滿足高品質的市場需求。

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富采看好今年旗下專業照明、感測應用、車用等3大加值型產品，合計的營收比重繼續朝向5成前進，營運團隊也將不斷精實內部管理，穩健控制季節性產品的產能稼動率與庫存水位，以應對市場波動，有助於在放大業績規模的同時改善毛利率，進而提升營益率與淨利率，逐步實現全年轉盈的目標。

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