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川普不確定性加劇市場波動 央行：有信心維持匯市穩定

2025/02/05 19:42

川普不確定性加劇市場波動，央行外匯局長蔡烱民坦言挑戰大，但有信心維持匯市穩定。（央行提供）川普不確定性加劇市場波動，央行外匯局長蔡烱民坦言挑戰大，但有信心維持匯市穩定。（央行提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕蛇年開市不利，新台幣兌美元匯率盤中一度重貶近5角，因川普關稅政策髮夾彎，今日隨股市大漲勁揚1.4角，近日台幣走勢波動劇烈，中央銀行外匯局局長蔡烱民坦言，從去年下半年以來到最近1、2個月，川普是影響金融市場最大因素，市場波動大、央行挑戰自然也大，不過央行有足夠信心維持市場穩定。

蔡烱民說，二月這幾日台幣波動略大，除反應農曆春節期間累積了一週的國際股匯市走勢外，川普政策是主要因素，央行在市場供需失衡情況下，有做一些調節，但沒有預設「防線」。

蔡表示，川普的不確定性加劇市場波動，自然對央行挑戰也大，不過央行有足夠信心可以維持市場穩定，畢竟台灣經常帳超過千億美元，廠商要發薪水、股利、繳稅做投資，都需要台幣，「他們心中都有自己的價格，自會進場拋匯」。

蔡烱民認為，從去年下半年以來到最近一、二個月，川普確實是影響金融市場最大因素，聯準會主席鮑爾先前也提到，要對川普政策做評估不易，因為他制裁的對象、範圍與幅度、時間點都不太容易預期。比如這次的關稅措施一日之內就出現轉變。「只是隨著川普政策慢慢確定下來、影響會慢慢淡掉。」

至於川普政策是否會推升通膨，影響聯準會降息步伐？蔡烱民指出，從聯準會上次會議紀錄來看，點陣圖已經開始反映川普政策將會推升通膨，Globel Insight最近預測也上修美國通膨率，但是沒有人知道確切影響幅度到底有多大。

聯準會最近則表示，未來利率決策還是以美國通膨為主要考量，假如通膨表現比去年9月之前預期還更具韌性、僵固性，下來比較慢，聯準會預期今年還是會降息2碼，雖然不會降太多，目前還是在降息的循環中，不會因此變成升息循環。

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