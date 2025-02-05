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CFC去年首度申報 個人及企業共繳納270億

2025/02/05 19:34

財政部賦稅署表示，去年CFC申報繳納稅額約270億元。（記者鄭琪芳攝）財政部賦稅署表示，去年CFC申報繳納稅額約270億元。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部賦稅署今表示，去年CFC（受控外國企業）首度申報，營利事業申報家數達2600多家、個人申報戶數則有1400多戶，根據統計，營利事業申報繳納稅額約220億元，個人申報繳納稅額約50億元，合計約270億元。

為防杜個人及企業藉由在低稅負國家或地區成立受控外國企業，保留盈餘不分配以規避台灣稅負，自2023年起實施CFC制度，2024年5月首度申報，不論CFC是否分配盈餘，符合相關條件下，個人須計入基本所得額課稅，營業事業則要認列CFC投資收益課稅。

去年CFC首度申報，根據賦稅署統計，營利事業有2600多家申報，個人則有1400多戶申報，營利事業申報繳納稅額約220億元、個人申報繳納稅額約50億元，合計企業及個人共繳納約270億元。。

賦稅署官員表示，去年國稅局已針對未誠實申報、未揭露案件展開查核，今年將以同樣模式進行查核，也會運用AI大數據搜尋潛在未申報的個案，並寄發輔導函提醒儘速補報。

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