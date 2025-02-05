川普貿易戰可能有1個明顯贏家 美媒CNBC點名這國

CNBC報導，歐盟正面臨被美國徵收關稅的壓力，而英國可能是川普貿易戰下的一個「明顯贏家」。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普對加拿大、墨西哥和中國這三個貿易夥伴進口產品徵收關稅，本周全球市場遭遇新一輪波動。CNBC報導，歐盟也正面臨被美國徵收關稅的壓力，而英國可能是貿易戰下的一個「明顯贏家」。

川普週一同意暫停對來自墨西哥和加拿大的進口產品徵收25%的關稅30天，此前兩國同意採取措施打擊跨境進入美國的鴉片類藥物芬太尼。然而，中國並未暫停徵收關稅，而是面臨10%的進口關稅，隨後中國對美國商品徵收高達15%的關稅作為報復。

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歐洲經濟也面臨川普關稅制度的風險。川普週日告訴記者，對歐盟徵收關稅「肯定會發生」，但表示，「可以與」美國貿易更平衡的英國達成協議。

川普說： 「英國已經越界了。但我確信，我認為，這個問題可以解決」；他對記者說，他與英國左翼首相基爾·斯塔默（Keir Starmer）「相處得很好」。根據英國《衛報》報導，史塔默本週告訴記者，他已與川普討論了貿易問題，但不會在美國和歐盟之間選邊站。

與此同時，英國財政大臣雷切爾·里夫斯 （Rachel Reeves）上個月堅稱，就川普試圖透過關稅政策糾正的貿易逆差而言，英國「不是問題的一部分」 。

根據官方數據，截至2024年9月，美國是英國最大的貿易夥伴，佔英​​國貿易總額的17%以上。根據數據，美英兩國要麼存在少量貿易逆差，或者存在順差。對川普來說，貿易順逆差的數字需要平衡，他討厭美國對一個國家的出口少於進口。

前外匯交易員、個人理財平台Generation Money創始人Alex King同意川普的政策可以為英國帶來一些經濟緩解。他表示，當美國首次對中國徵收關稅時，中國製造商將許多商品通過越南和泰國運往美國，以逃避關稅，而如果英國確實避免關稅徵收，那麼它就有可能從歐盟遭受關稅的類似路線中獲益。

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