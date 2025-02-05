台幣勁揚1.47角 收今日最高價32.838元

新台幣勁揚1.47角，收在今日最高價32.838元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美股週二反彈收復部分失土，連動台股跳空開高，大漲逾300點作收，新台幣兌美元匯率也在美元回落、外資熱錢回流下，勁揚1.47角，收在當日最高價32.838元，匯價結束連2黑，成交量萎縮至12.79億美元。

台股今天漲367.62點，收在23161.58點，三大法人同步買超，合計買超329.8億元。其中，外資回頭買超254.31億元。

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主要亞幣中，僅人民幣收貶。根據央行資料，美元指數今日下滑0.96%、日圓狂飆1.32%、韓元強升0.94%、新幣大漲0.64%、台幣勁揚0.45%，唯獨人民幣在長假後首個交易日貶值0.46%。

匯銀人士指出，儘管美中貿易戰再度開打，美對中加徵10%關稅生效日當天，中國立刻予以反制，但是與加拿大、墨西哥初步協商順利，美推遲對加墨兩國的關稅1個月，美科技股大幅反彈，那指、費半指數皆漲逾1%，美元與美國十年期公債殖利率雙雙回落，顯示金融市場對此看法正面。

後續留意川普與中國貿易談判是有出現出人意表進展以及川普後續措施，短期內，川普任何舉措仍是影響金融市場最大不確定性。

央行外匯局局長蔡炯民亦表示，從去年下半年以來到最近1、2個月，川普是影響金融市場走勢最大變數，不過在川普上任後，隨著政策慢慢確定下來，影響就會慢慢淡掉。

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