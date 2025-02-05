關稅衝擊尚未顯現！2月電視面板續漲，顯示器醞釀漲價。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕市調機構TrendForce今日發布2月面板報價報告，該市調指出，電視面板進入2月份需求維持穩定，面板報價獲得持續上漲支撐，廠商醞釀調漲顯示器面板價格，預估open cell有望率先調漲0-0.1美元。

TrendForce研究副總范博毓指出，美國總統川普就任後，關稅隱憂逐漸浮上檯面。范博毓說，中國以舊換新政策的支撐下，大部分的品牌客戶在去年第四季至今年第一季都能維持較強的採買動能，但勢必也多少反映了關稅實施前提前備貨的需求，惟短期內關稅問題暫時還沒有帶來太顯著的衝擊，面板價格因需求仍維持在穩定強勁的水準下，可望持續獲得上漲的支撐。

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目前預估2月份32吋電視面板將上漲0.5美元、43吋上漲1美元、50吋持平、55吋與65吋上漲1美元、75吋上漲3美元。

范博毓表示，顯示器面板進入2月份需求轉強，估第一季出貨有機會較去年第四季季增0.5%，顯示在傳統淡季下仍維持不錯的需求動能，主因電視需求明顯轉強之下，產能的排擠效應讓品牌客戶不得不也開始增強備貨，加上電視面板價格上漲，面板廠也開始醞釀漲價氛圍下，更有機會加大品牌客戶提前備貨的力道。

此外，關稅的實施已趨於明朗，少部分品牌多半在去年底已預先準備，反而對於近期面板需求的變動影響較不明顯。

觀察2月份顯示器面板走勢，在面板廠想要積極拉升價格，品牌客戶則仍抱持觀望心態之下，預期 Open Cell面板有空間率先反映微幅上漲0~0.1美元，面板模組則仍維持全面持平態勢。

至於在筆電面板上，2月的需求仍處於傳統淡季循環中，估第一季需求將較去年第四季減少5.5%。

范博毓說，由於品牌客戶多半擔憂關稅問題，因此在去年第四季就開始提前預作準備，反而2月關稅實施明朗化後，對於面板採購暫時沒有太多新的變化。

在第一季面板需求維持在較低檔的水準，且品牌需求暫且變動不大的狀況下，面板廠也不敢貿然提出漲價想法，目前預估2月份的NB面板價格走勢，仍是維持全面持平的態勢。

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