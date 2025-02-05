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名師解盤》吳裕良：中美貿易戰正式開打 聚焦AI相關半導體、伺服器

2025/02/05 17:00

聯邦投信投資長吳裕良（業者提供）聯邦投信投資長吳裕良（業者提供）

聯邦投信投資長吳裕良

川普原先宣布對加拿大及墨西哥進口的商品徵收25%關稅，對中國則加徵10%，但在美國時間2月4日有政策上的變動，在承諾加強控管毒品與非法移民後加拿大和墨西哥順利避開關稅，不過對於中國加徵的10%關稅維持原樣，而且中國反而還祭出相應的報復措施，中美貿易戰正式開打。

但中美貿易戰開打造成的市場恐慌並沒有擴大，最主要的原因在於相對於美國對來自中國5250億美元的商品課徵關稅，中國只有相應對140億美元的商品祭出關稅，明顯不對稱的報復措施令市場放心關稅戰升級應該不會這麼快發生。加上JOLTs職位空缺數從815.6萬人大減至760萬人，遠低於市場預期的800萬人，勞動市場有明顯的降溫，美股三大指數全面上漲，道瓊漲134.13點收44556點、標普漲43.31點收6037點、納指漲262.06點收19654點。

今日（5日）由於川普關稅政策的變動，市場對於通膨加劇的擔憂減緩，過年期間DEEPSEEK橫空出世的震撼消息也在幾日消化後逐漸降溫，台股追隨昨夜美股漲勢，權值類股普遍上漲；期貨部位來看，近期外資整體未平倉淨空單升至48984口，較去年12月底的41764口明顯增加，外資對於台股看法偏空，主要還是對於川普是否對台灣半導體業加徵關稅抱持謹慎的態度。

產業動向來看，電子、電腦及週邊設備、綠能環保及航運業表現亮眼，而水泥與塑膠則略顯疲態，加權指數自早盤跳空開高後持穩於23159點上方窄幅震盪，最終加權指數收23161.58點、上漲367.62點，漲幅1.61%，站穩月線及五日線之上。

基本面來看，DEEPSEEK的橫空出世雖然讓台廠零組件、散熱與CoWoS營運可能受到影響，但算力需求並不會因此減低，市場更把此情況看做是短空長多，同時DEEPSEEK降低AI算力成本，有利打開邊緣運算市場，相關軟硬體結合、資訊安全受資金青睞。看好AI相關的半導體、伺服器、PCB族群、蘋果概念股和低軌道衛星；傳產則看好電力、生技醫療和機器人概念股。

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