擴展感測器業務，國巨宣布公開收購芝浦電子。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕擴展感測器業務，國巨（2327）今（5）日宣布將公開收購日本上市公司芝浦電子（TSE：6957）。芝浦電子為全球領先的NTC （Negative Temperature Coefficient） 熱敏電阻製造商，擁有強大的技術實力。

國巨表示，將以每股4300日圓的價格公開收購芝浦，對比2月4日收盤價溢價幅度達36.94%，對比前1周平均收盤價溢價約35.69%，對比前1個月平均收盤價溢價為33.83%，對比前3個月平均收盤價溢價32.23%，對比前6個月平均收盤價溢價則約31.34%，預計公開收購芝浦電子100%的股數，訂於2025年5月7日啟動收購，將同時進行並完成相關監管批准及其他必要程序。

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國巨認為，取得芝浦電子的控制權後，可提供更多的研發資源，以促進芝浦電子的技術領先地位，同時投入財務資源，進一步支持芝浦電子的成長，更能提升芝浦電子在日本的生產能力和設備，為未來的成長做準備。

國巨也說，透過國巨全球通路經銷商平台和全球化客戶的基礎，擴大芝浦電子在全球市場的客戶覆蓋範圍，以加速全球市佔率的增長，特別是在美洲及歐洲地區。

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