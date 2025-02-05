中國地方財政困難 基建爛尾 「滿街橋墩」淪為古蹟

中國房地產市場跌入谷底，許多基礎建設工程被迫擱置成了爛尾，柳州市的街道上有一排排的鐵路橋橋墩。（翻攝自微博）

〔財經頻道／綜合報導〕中國經濟低迷，房地產市場跌入谷底，一直依賴房地產收入的地方政府財政困難達到極限，許多基礎建設工程被迫擱置成了爛尾。像是在廣西壯族自治區柳州市的街道上，有一排排的鐵路橋橋墩，但關鍵的鐵軌卻不見蹤影。附近民眾抱怨，鐵路橋工程擱置多年毫無用處，都成「古蹟」了。

根據外媒報導，這條全長45公里、穿過市中心的鐵路於2016年開始建設，原定今年營運，總工程費預計126億元人民幣（約新台幣565億元），然而，因為柳州市預算不足，工程於2021年停止，只留下橋墩和車站。

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去年11月4日，柳州市軌道交通投資發展集團發布施工通告，表示將對橋墩柱及搭建的附屬設施進行拆除。然而，移除一根墩柱需要費用約10萬元人民幣（約新台幣44.8萬元），許多當地民眾表示，這樣一建一拆，不知道又浪費了多少柳州人民的血汗錢，直喊「當初就不該建。」

此外，與廣西相鄰的貴州省也有因為財政困難而陷入停滯的公共項目。在貴陽市，一條本應於2021年竣工的主幹道至今只修建了一半，路面瀝青多處剝落、雜草叢生、水坑隨處可見。

中國房市近年陷入低迷，泡沫破裂多年後，國有土地使用權的出售收入減半。曾為基礎設施開發而發行的地方政府「隱性債務」的償還負擔也加重，財政壓力增大，未完成而被遺棄的公共項目增多。儘管如此，中央政府仍指示地方政府加速公共項目，以支撐經濟。

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