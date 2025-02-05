美最激進AI提案立法！引進中國技術恐遭20年監禁、罰款億美元

美國參議員喬許·霍利（Josh Hawley）提出一項法案，尋求禁止DeepSeek等技術或智慧財產權進口到美國，違法的個人將被處最高20年監禁或100萬美元的罰款，公司違法最高可罰款1億美元。（示意圖，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕針對中國人工智慧公司DeepSeek帶來產業震撼，美國共和黨密蘇里州參議員喬許·霍利（Josh Hawley）提出一項法案，尋求禁止DeepSeek等技術或智慧財產權進口到美國，違法的個人將被處最高20年監禁或100萬美元的罰款，公司違法最高可罰款1億美元。

霍利提出這項法案，旨在阻止美國個人和實體為中國的人工智慧發展。哈佛大學人工智慧研究員Ben Brooks將該提案描述為迄今為止「最激進的人工智慧立法行動」。

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對於任何進口中國開發的「技術或智慧財產權」的人，可能會判處嚴厲的懲罰，包括20年監禁以及個人最高100 萬美元、或公司最高1億美元的罰款。

DeepSeek 是一款新推出的人工智慧工具，作為ChatGPT的競爭對手而引起轟動。

霍利說：「流入中國人工智慧的每一美元和每一千兆的數據最終都會被用來對付美國。 美國不能以犧牲自身實力為代價來增強最大對手的力量。確保美國的經濟優勢意味著切斷中國與美國創新的聯繫，並停止對中共創新的補貼」。

目前，美國國會正竭力封鎖中國，以保護美國市場利益。包括霍利和馬州民主黨眾議員伊麗莎白沃倫（Elizabeth Warren）等政治立場不同的人士在內的議員們，批評拜登政府未能儘早採取行動，於2022年實施人工智慧晶片出口禁令。

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