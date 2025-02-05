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男子見貓抓刮刮樂有感 刮中百萬大獎

2025/02/05 16:29

男子當場領走稅後近80萬元。（業者提供）男子當場領走稅後近80萬元。（業者提供）

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東一名男子號稱夢到財神托夢，於是到彩券行買刮刮樂卻沒刮中。隨後他見到一旁的抱貓女子，對尾數5號的刮刮樂一頓猛抓，於是決定改買2000元刮刮樂，刮中百萬大獎。業者表示，今年過年自己店內已開出第2張百萬大獎，「刮刮樂應該長得不像貓抓板，中獎人可能就是有這個命」

位於台東市博愛路彩券行又出現一張百萬刮刮樂大獎，賴姓業者表示，中獎的男子還是看貓抓的刮刮樂才有所感，至於貓飼主似乎不以為意，究竟飼主手氣如何不得而知。

業者表示，中獎男子年約30多歲，自稱昨天晚上做夢夢見財神跟他招手，今天早上就他就來買了一張2000元的刮刮樂結果沒中，接著他又看到店裡有一位小姐抱了一隻貓，他看到女子懷中的貓在抓架上的刮刮樂，但那是張價值200元刮刮樂、尾數5號，因此有所感，改買了張5號2000元刮刮樂，第二張就真的中了100萬元。

業者表示，男子馬上向自己兌換扣除稅金後的獎金，至於貓飼主在買完刮刮樂後隨即離去，也就未能目睹自家貓給予靈感的結果。

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