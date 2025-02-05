《黑天鵝》作者警告 市場震盪比輝達崩盤更大

《黑天鵝》一書的作者納西姆·塔勒布（Nassim Taleb）警告，股票市場的震盪衝擊將比輝達崩盤更大。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《黑天鵝》一書的作者納西姆·塔勒布（Nassim Taleb）警告，股票市場的震盪衝擊將比輝達崩盤更大。他指出，將資本集中在科技股，尤其是輝達上的風險，並警告股市可能出現類似DeepSeek AI技術引發的嚴重衝擊。

「黑天鵝事件」是全球性的重大、不確定事件，但事後看來，又幾乎是必然。有分析師認為，DeepSeek的爆炸性成長，可能成為全球股市的黑天鵝事件，嚴重擾亂美國科技市場。

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風險專家塔勒布強調，市場財富集中在少數股票上，尤其是輝達的兆美元市值，凸顯經濟結構的脆弱性和潛在的市場調整性不佳。

在塔勒布發表上述言論之前，輝達股價暴跌17%，市值蒸發5890億美元，這是美國公司有史以來的最大跌幅，並導致納斯達克指數下跌逾3%。

塔勒布本週對彭博電視表示：「這只是開始；人們開始適應現實」。

此前，當DeepSeek以比OpenAI和谷歌等競爭對手的投資額低得多的價格開發出最先進的人工智慧時，人們開始擔心該行業和其他領域計劃投資數千億美元。

塔勒布是馬克·斯皮茨納格爾 （Mark Spitznagel） 旗下Universa Investments的一位受人尊敬的科學顧問，他此前曾警告稱，市場比過去20至30年更加脆弱。

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