中國低價大蒜入侵！印度農民怨損失慘重 印媒曝售價「墜崖式崩跌」

中國大量進口廉價大蒜，嚴重影響印度大蒜價格。示意圖。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕印度農民抱怨，由於中國大量進口廉價大蒜，嚴重影響當地大蒜價格，使農民遭受鉅額損失。1月當地大蒜售價從每公斤400盧比（約新台幣151元）暴跌至每公斤90至100盧比（約新台幣33元至37元），要求政府禁止進口中國大蒜。

印度媒體《Free Press Journal》報導，據印度當地農業組織稱，農民將此次價格暴跌歸因於中國大量進口大蒜，廉價的大蒜供應，嚴重影響到印度當地農產品價格，迫使農民只能用更低的價格出售，要求政府重視這個問題，應盡立即禁止進口中國大蒜。

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農民們表示，進口不僅拉低市場價格，也威脅到種植大蒜的可持續性。印度中央邦（Madhya Pradesh）的尼默傑（Neemuch）、門德索爾（Mandsaur）、烏賈因（Ujjain）、Devas、沙賈布爾（Shajapur）、勒德蘭（Ratlam）等地，以生產大蒜聞名。

當地農民Kedar Sirhi就表示，中央邦是印度最大的大蒜產地，每年生產超過200萬公噸大蒜、價值約8000億盧比（約新台幣3020億元）的大蒜。但從中國進口的大蒜後，農民損失了至少有6000億盧比（約新台幣2265億元）。

印度農民同盟（BKS）的代表也表達了擔憂，表示中國大蒜對中央邦的蒜農造成了重大損失。

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