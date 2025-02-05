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日本跨國廣告代理商砸42.5億元 租下A25園區8樓層17年

2025/02/05 13:43

北市信義計畫區最新頂級辦公大樓「台北信義A25園區」，去年12月揭露40至45樓，以及49、50樓租金實價，單一租戶砸月租金高達2083.89萬元。（記者徐義平攝）北市信義計畫區最新頂級辦公大樓「台北信義A25園區」，去年12月揭露40至45樓，以及49、50樓租金實價，單一租戶砸月租金高達2083.89萬元。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕北市信義計畫區最新頂級辦公大樓「台北信義A25園區」，去年12月揭露40至45樓，以及49、50樓租金實價，單一租戶砸月租金高達2083.89萬元、一口氣租下8個樓層，租賃面積達4961.65坪，每月每坪租金實價高達4198元，而且租期長達17年，不論是租賃樓層數、面積、月租金，還是租期均創下實價揭露以來，單一租戶最高紀錄，且光是1年便要砸下近2.5億元的年租金，相當於一戶豪宅總價。

據悉，該大手筆租戶是源自日本的跨國廣告代理商，根據內政部實價網最新揭露資訊，去年12月，該日本企業以每月2083.89萬元租下A25園區8個樓層，租期為2025年2月1日至2042年1月31日、長達17年，進一步推估17年總租金高達42.51億元。

房產業者指出，A25園區座落台北市信義計畫區、松高路上，對面即是知名旋轉豪宅「陶朱隱園」，該辦公大樓完工時間為2022年12月、目前屋齡超過兩年，建物為地上54層、地下4層，目前累積有7筆租金實價，每月每坪租金單價均為4千元以上。

A25園區租金單價4千元以上

在這筆租賃案出現之前，最大宗辦公室租金實價要屬2016年4月，台灣微軟以月租金逾1043萬元承租北市信義計畫區的「國泰置地廣場」5個樓層，當時租賃面積約3425.61坪，拆算每月每坪租金單價約3045元。

事隔8年多，日本跨國廣告代理商以每月2083萬元租下A25園區8個樓層，而且不論租賃樓層、面積、每月租金、甚至租期總租金，都是實價揭露以來最大宗的辦公室租賃案。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，信義計畫區內大面積的辦公室空間越來越少，因此吸引有需求的企業進駐地標大樓，畢竟信義區還是整個台北市的門面，租金與國際都市相比並不貴。

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